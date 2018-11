Menina que se feriu em parque tem alta hospitalar em SP

A menina Caroline, de 9 anos ,que se feriu na tarde deste domingo em um parque de diversão, na zona leste de São Paulo, teve alta do Hospital das Clínicas por volta das 18 horas. Ela foi levada ao hospital pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. Ela brincava em um trenzinho, uma das atrações do parque que está funcionando na avenida Jacu Pêssego, no Parque do Carmo, quando o brinquedo em que estava com outra menina, de 7 anos, saiu dos trilhos.Caroline foi levada para o HC porque tinha ferimentos no abdome e a suspeita de hemorragia interna. Segundo a PM, o trenzinho teria passado pelo corpo da menina.