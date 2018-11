Menina de 9 anos morre após picada de escorpião em Bariri (SP)

SOROCABA – Nicoly Stephanie da Silva Nicolai, de 9 anos, morreu neste sábado, 24, após ser picada por um escorpião no quintal de casa, na zona rural de Bariri, interior de São Paulo. Conforme os familiares, a criança estava brincando quando pisou no aracnídeo, sendo picada no pé.

A menina foi levada para a Santa Casa de Bariri, onde foi medicada com seis ampolas de soro contra o veneno, mas não teve melhora. Ela foi transferida para a Santa Casa de Jaú, também no interior paulista, mas não resistiu.

O hospital de Bariri informou que Nicoly deu entrada com o veneno já atuando fortemente no organismo. Ela chegou a ter sete paradas cardíacas, antes de acontecer o óbito. O corpo de Nicoly foi velado e sepultado no fim da tarde deste sábado, no Cemitério Municipal de Bariri.

O caso foi a ao menos oitava morte de criança no interior de São Paulo causada por picada de escorpião nos últimos meses. Um dos casos mais recentes, no fim de outubro, resultou na morte de uma menina de 4 anos em Ourinhos. Os outros óbitos aconteceram em Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré, Barra Bonita, Miguelópolis, Araçatuba e Bauru.