Menina de 5 anos morre com febre maculosa em São José dos Campos

SOROCABA – A Vigilância Epidemiológica confirmou, nesta terça-feira, 4, a morte de uma menina de cinco anos após contrair febre maculosa, em São José dos Campos, interior de São Paulo. A menina Laura Yasminy Martins morava no Jardim Boa Vista e morreu no dia 29 com sintomas da doença. Os exames confirmaram que ela havia contraído a bactéria transmitida pelo carrapato-estrela, transmissor da doença. O ácaro se hospeda em capivaras. A prefeitura está aplicando carrapaticida em áreas verdes habitadas por esse animal.

As outras mortes causadas pela doença foram registradas na mesma região da cidade, na zona norte. Dois irmãos que morreram entre os dias 31 de julho e 1.o de agosto, moravam no bairro Águas de Canindu. As outras vítimas frequentaram o Parque da Cidade e as margens do Rio Paraíba, onde vivem cerca de cem capivaras. Desde o início do ano, foram confirmadas 26 mortes por febre maculosa no Estado. O município de Americana, com 9 óbitos, registrou o maior número de vítimas da doença. A cidade quer controlar a população de capivaras, através do abate, mas ainda aguarda autorização dos órgãos ambientais.