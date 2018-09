Médica morre após ser assaltada e atropelada por criminosos na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma médica, de 57 anos, morreu após ser assaltada e atropelada pelos próprios criminosos, na noite desta quarta-feira, 5, no Jabaquara, zona sul da capital.

Segundo a polícia, a vítima tinha acabado de deixar o trabalho e estava indo para casa, quando foi abordada por três suspeitos, um deles armado.

Maria Eliza Calippo Aquino de Alencar estava dentro do carro, um Renault Logan prata, no semáforo da Avenida Lino de Moraes Leme com a Avenida João Pedro Cardoso, quando os criminosos anunciaram o assalto, por volta das 21h.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares em patrulhamento na região viram a médica ser roubada. Maria Eliza não reagiu ao assalto, desceu do carro e foi para o lado de trás do veículo. Quando os suspeitos perceberam a presença dos policiais, um deles saiu correndo enquanto os outros dois entraram no carro.

Ao iniciar a fuga, o bandido deu ré e atropelou a vítima, mas em seguida acabou colidindo contra uma guia. Ele fugiu a pé. Um menor foi apreendido e encaminhado à Vara da Infância e Juventude. De acordo com a polícia, junto com o suspeito foi encontrado um simulacro de arma de fogo e um celular.

A médica chegou a ser socorrida ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado no 16° Distrito Policial do Vila Clementino e será encaminhado para investigações no 35º DP.