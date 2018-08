Mau tempo e volta às aulas prejudicam tráfego e SP registra 3º dia de maior trânsito do ano

SÃO PAULO - A combinação de mau tempo provocado pelas chuvas e a volta às aulas de colégios e faculdades que ainda não tinham retornado na semana passada, além do excesso de veículos, resultou no terceiro dia de maior trânsito do ano na manhã desta segunda-feira, 6, na cidade de São Paulo.

De acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o alto nível do tráfego foi registrado às 8h. Por volta das 8h44, a cidade registrava 177 km de lentidão, sendo a zona sul a mais congestionada, com 72 km, seguida pela zona oeste, com 48 km, pela zona leste, com 24%, pela região central, com 17 km, e pela zona norte, 16 km.

A CET informou ainda que a Marginal Tietê, na região do Aricanduva, sentido rodovia Castelo Branco, era a mais prejudicada e registrava 5,7 km de congestionamento.