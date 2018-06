Marido é suspeito de matar mulher e filha de colo após discussão em Leme

SOROCABA - Um homem é suspeito de ter assassinado a facadas a esposa e a filha em idade de colo, após uma discussão, no final da noite desta sexta-feira, 20, em Leme, interior de São Paulo.

+ Homem atropela e mata a mulher no dia do aniversário dela em Indaiatuba

Os crimes aconteceram na casa da família, na Rua Abílio Zanca, no bairro Jardim Empyreo. O suspeito, Antônio Genilson de Souza Soares, de 33 anos, está foragido.

Vizinhos chamaram a polícia depois de ouvirem a discussão e gritos de socorro vindos da casa. Os policiais encontraram a dona de casa Nayara Fernanda da Silva Matos, de 26 anos, caída no interior do imóvel, com vários ferimentos.

+ PMs são autuados por homicídio após homem matar ex-mulher em viatura

O Corpo de Bombeiros chegou a levar a mulher a um hospital, mas ela não resistiu. A filha do casal, Lorena Sofia Souza, de 1 ano e 7 meses, também ferida, foi socorrida por um vizinho e levada ao pronto-socorro, onde acabou morrendo.

Os corpos foram levados para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Limeira e estavam sendo velados neste sábado, 21. A Polícia Civil suspeita de feminicídio, no caso do assassinato da mulher, e já pediu a prisão do suspeito, que está sendo procurado.