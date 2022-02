Marginal Tietê tem duas faixas da pista local liberadas após obras de reparos em cratera

Duas faixas da pista local da Marginal Tietê, em São Paulo, foram liberadas na tarde desta sexta-feira, 25, após finalização de reparos no local onde o asfalto cedeu e formou-se uma grande cratera, fechando temporariamente as pistas desde o início de fevereiro, quando houve o acidente nas obras na Linha 6-Laranja do Metrô.

"Os serviços de reparo foram realizados pela Linha Uni, responsável pelas obras da Linha 6-Laranja de metrô, e próximos ao local do acidente", explicou em nota a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que informou que ainda acompanha o andamento dos trabalhos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) para apurar os fatos e possíveis causas do acidente.

Leia Também Veja detalhes do acidente nas obras do Metrô que fez abrir cratera na Marginal do Tietê

No dia 1º de fevereiro, uma imensa cratera se abriu na Marginal Tietê, próxima da pista local entre as pontes do Piqueri e da Freguesia do Ó no sentido Ayrton Senna. As causas ainda estão sendo apuradas, mas na ocasião chegou-se a acreditar que o solo teria cedido por causa do vazamento de uma tubulação de esgoto próxima das obras do Metrô.

Durante aquele dia, o buraco aumentou de tamanho e todas as pistas da Marginal Tietê naquele sentido foram fechadas. Aos poucos foram liberadas a pista expressa e depois a central. Mas a local até esta sexta tinha seu tráfego desviado. Para fechar o buraco, a estratégia foi fazer a concretagem da cratera.

"A Sabesp está implantando tubulação provisória na Ponte da Casa Verde, a exemplo da que já existe na Ponte da Freguesia, para esgotamento do interceptor ITi-7. O volume remanescente no interceptor desde o dia do acidente está sendo transferido para o ITi-2, que também passou a receber esgoto para encaminhar para tratamento na ETE Barueri", continua a nota.

Só duas faixas foram liberadas na pista local da Marginal Tietê e as demais continuam bloqueadas. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a liberação total do tráfego na região será apenas em 31 de março. Até lá, os motoristas que precisarem terão de usar um desvio feito especialmente para lidar com o fluxo de automóveis na região.

"A prioridade sempre foi devolver a marginal Tietê para o cidadão voltar a ter uma vida normal em uma ligação tão importante da cidade. Agora a Linha Uni continuará com o bombeamento do esgoto para identificar os prejuízos no tatuzão e ter condições de retomar a obra neste ponto. O trabalho continua nas outras frentes e tenho certeza que esse acidente não irá impactar na entrega dessa linha tão esperada por todos", explicou Paulo Galli, Secretário Estadual dos Transportes Metropolitanos.