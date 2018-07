Marginal do Tietê: acidentes deixam 1 morto e carro submerso

Dois acidentes graves na madrugada deste domingo, 01, na Marginal do Tietê, causaram a morte de um motorista e a perda de um automóvel, que caiu no rio. Por volta das 5h30, um homem perdeu o controle do carro na pista sentido Ayrton Senna, e acabou batendo em uma árvore, próximo à Ponte do Tatuapé. O veículo pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. Um pouco mais tarde, na pista contrária, outro motorista perdeu o controle de uma pick up Silverado. O automóvel invadiu uma baía, na pista expressa, colidiu em uma mureta e o carro caiu no rio, próximo à Avenida Engenheiro Caetano Álvares. O motorista conseguiu se salvar, pulando do veículo, mas a pick up afundou nas águas do rio. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ainda não há informação se o veículo será retirado do rio.