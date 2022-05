Marginal do Pinheiros: Vazamento de água em adutora provoca interdição

SÃO PAULO - O vazamento de água em uma adutora da Avenida Vitor Manzini, na altura da Ponte do Socorro, número 480, no sentido de Santo Amaro, na zona sul paulistana, provocou a interdição da Marginal do Rio Pinheiros, na manhã desta segunda-feira, 2. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirma que o rompimento foi constatado durante a madrugada e, desde então, equipes trabalham para resolver o quanto antes a situação.

"Ele (vazamento) já foi contido por meio do fechamento da água e os serviços de reparo iniciados imediatamente", afirmou a Sabesp, em nota. Ainda segundo a companhia, não há risco de desabastecimento para imóveis da região.

Por volta das 8 horas da manhã, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que a limpeza estava sendo realizada para a remoção de lama da pista, mas ainda com reflexo de trânsito até a Avenida Interlagos.

A faixa da esquerda da Marginal do Pinheiros permanece interditada em ambos os sentidos. Agentes da CET estão na região monitorando o trânsito e orientando motoristas.