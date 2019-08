Marginal do Pinheiros tem arrastão e tiroteio; suspeito fica ferido

SÃO PAULO - Um arrastão na Marginal do Pinheiros terminou em troca de tiros no fim da tarde desta sexta-feira, 2. Um dos suspeitos pelos roubos foi baleado.

De acordo com a Polícia Militar, um grupo a pé fazia um arrastão na Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte Estaiada, zona sul da cidade. Agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) foram chamados para conter os roubos.

No encontro com os suspeitos, por volta das 17h50 desta sexta, houve troca de tiros. Um dos suspeitos pelos roubos acabou atingido.

Ele foi levado ao pronto-socorro do Campo Limpo. A PM não informava, na noite desta sexta, a identidade do homem baleado. Além do homem ferido, não houve outros detidos.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Prefeitura de São Paulo, a faixa da esquerda da Marginal do Pinheiros está interditada na altura da Ponte do Morumbi. A via registrava, às 20h50, 8,7 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos.