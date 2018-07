Marginais seguem com trânsito carregado nesta sexta-feira

As Marginais do Tietê e do Pinheiros continuavam concentrando os piores trechos de lentidão por volta das 10 horas desta sexta-feira, 20. Alguns acidentes envolvendo moto e veículos de passeio no começo da manhã ainda refletiam no trânsito. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade registrava, às 9h55, 70 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte do Limão e Rua da Coroa, com 4.900 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: Lapa De Vinte e Três de Maio até Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte do Limão e Rua da Coroa Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Ruas da Consolação e Otavio Mendes