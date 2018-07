Marginais concentram piores trechos de lentidão nesta sexta

As Marginais do Tietê e do Pinheiros concentravam os piores trechos de lentidão no começo da manhã desta sexta-feira, 20, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET O excesso de veículos formava mais de oito quilômetros de filas na Marginal do Tietê e outros seis quilômetros da Marginal do Pinheiros. Segundo a CET, a cidade registrava às 8 horas 69 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. As zonas leste e oeste eram as regiões com mais pontos de lentidão. Acidentes Duas pessoas morreram atropeladas nesta sexta-feira, 20, segundo a CET. Na madrugada, um carro atropelou um pedestre na Avenida Dezenove de Janeiro, na Vila Carrão, na zona leste da capital. A via ficou totalmente interditada das 3 horas até as 7h30, quando uma faixa foi liberada. Outro atropelamento ocorreu na Avenida Prestes Maia, sentido Aeroporto. Duas faixas de rolamento seguiam bloqueadas ao trânsito. Também na zona leste, 11 pessoas ficaram feridas após a colisão entre um ônibus e um carro na Avenida Olavo Egídio de Souza Aranha com a Rua Caiçara do Rio do Vento, em Vila Cisper. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; e entre Pontes Rodovia Castelo Branco e Bandeirantes, com 4.000 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle, com 3.900 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco - Avenida Morumbi: sentido Santo Amaro, entre Ruas Nelson Hungria e Antonio de Andrade Rebelo Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Jorge João Saad e Rua Taboão Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; e entre Pontes Rodovia Castelo Branco e Bandeirantes - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Alberto Badra e Rua Bernardino Brito F de Carvalho - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Ruas dos Patriotas e Leais Paulistanos