Marcha para Jesus ocorre nesta quinta na zona norte de SP

A Marcha para Jesus 2018 acontece nesta quinta-feira, 31, na capital paulista. Os participantes sairão da estação Luz do Metrô, na região central, às 10 horas. Em sua 26ª edição, a Marcha se estenderá até as 22 horas.

O grupo seguirá pela Avenida Tiradentes, passando pela ponte da Avenida do Estado, até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte de São Paulo, onde um palco está montado para receber os shows. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, o governador Márcio França e outros políticos são esperados.

Nesta quinta, a Prefeitura suspendeu o estado de emergência que havia sido decretado no dia 25. Nesta manhã, as empresas de ônibus já conseguem circular com 81% da frota programada, segundo a administração municipal. A programação de operação para o feriado é de 40% do total da frota do sistema municipal de transporte.

Uma operação especial foi montada pela Companhia de Engenharia do Tráfego (CET). Por causa do evento, serão interditadas a Praça da Luz, a Avenida Tiradentes, a Avenida Santos Dumont, a Praça Campos de Bagatelle, a Avenida Gerneral Pedro L. Schneider e a Avenida Braz Leme.

Em função das interdições, 16 linhas de ônibus tiveram seus trajetos alterados. Veja:

9191/10 Jd. Elisa Maria - Bom Retiro

Deverá operar em sistema circular.

Sentido Único: Normal até Rua Prates, Rua Bandeirantes, Rua Afonso Pena, prosseguindo normal.

9717/10 Jd. Almanara – Santana

Ida: Normal até Rua Antonio Nascimento Moura, Av. Brás Leme, Rua Darzan, Rua Dr. Zuquim, Rua Leite de Moraes e Rua Ezequiel Freire.

Volta: Rua Ezequiel Freire, Rua Alfredo Guedes, Av. Cruzeiro do Sul, retorno, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Duarte de Azevedo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Dr. César, Av. Brás Leme, Rua Zanzibar, prosseguindo normal.

179X/10 Jd. Fontalis – Metrô Barra Funda

Ida: Normal até a Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Av. Sen. Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Av. Rudge, Rua Javaés, Rua Neves de Carvalho, Rua Barra do Tibagi, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua Sólon, Rua Anhaia, R. Silva Pinto, Al. Cleveland, Pça. Julio Prestes, R. Mauá, Rua do Triunfo, Rua Washington Luis, Av. Prestes Maia, ac. retorno sobre Tunel Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Av. Tiradentes, prosseguindo normal.

106A/10 Metrô Santana - Itaim Bibi

Ida: Term. Metrô Santana, Rua, Gabriel Piza, Av. Cruzeiro do Sul, Retorno, Av. Cruzeiro do Sul, Ponte Cruzeiro do Sul, Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Av. Senador Queirós, Rua Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Av. Tiradentes, Rua Pedro Vicente, Av. Cruzeiro do Sul, Ponte Cruzeiro do Sul, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Leite de Morais, Term. Santana.

175T/10 Metrô Santana - Metrô Jabaquara

Ida: Rua Leite de Morais, Rua Ezequiel Freire, Rua Alfredo Guedes, Av. Cruzeiro do Sul, Ponte Cruzeiro do Sul, Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Av. Senador Queirós, Rua Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Av. Tiradentes, Rua Pedro Vicente, Av. Cruzeiro do Sul, Ponte Cruzeiro do Sul, Av. Cruzeiro do Sul e Rua Leite de Morais

107T/10 Metrô Tucuruvi – Terminal Pinheiros

Ida: Normal até Av. Cruzeiro do Sul, Ponte Cruzeiro do Sul, Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Av. Senador Queirós, Praça Alfredo Issa, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

271C/10 Pq. Vila Maria - Terminal Princ Isabel

Sentido Único: Normal até Av. Cruzeiro do Sul, Ponte Cruzeiro do Sul, Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Rua Br. de Piracicaba, Rua Helvétia, Terminal Princesa Isabel, prosseguindo normal até a Rua Mauá, Rua do Triunfo, Rua Washington Luis, Av. Prestes Maia, ac. retorno sobre Tunel Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Av. Tiradentes, prosseguindo normal.

1156/10 Vila Sabrina - Pça. do Correio

Ida: Normal até Av. Cruzeiro do Sul, Ponte Cruzeiro do Sul, Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Av. Sen. Queirós, Rua D. Franciso de Souza, Pça. Pedro Lessa.

Volta: Sem alteração.

118C/10 Jd. Pery Alto - Metrô Santa Cecília

Ida: Normal até a Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Rua Nothmann, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Av. Duque de Caxias, Rua Mauá, Rua do Triunfo, Rua Washington Luis, Av. Prestes Maia, ac. retorno sobre Tunel Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Av. Tiradentes, prosseguindo normal.

119C/10 Vila Sabrina – Term. Princesa Isabel

Ida: Normal até Rua João Teodoro, Rua da Cantareira, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al Br.de Piracicaba, Rua Helvétia, Rua Guaianazes e Term. Princesa Isabel.

Volta: Normal até a Rua Mauá, Rua do Triunfo, Rua Washington Luis, Av. Prestes Maia, ac. retorno sobre Tunel Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Av. Tiradentes, Rua São Caetano, prosseguindo normal.

178A/10 Metrô Santana – Lapa

Ida: Rua Ezequiel Freire, Rua Alfredo Guedes, Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Av. Sen Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Av. Rudge, Rua Javaés, Rua Neves de Carvalho, Rua Barra do Tibagi, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua da Graça, Rua Silva Pinto, Al. Cleveland, Pça. Júlio Prestes, Rua Mauá, Rua do Triunfo, Rua Washington Luis, Av. Prestes Maia, ac. retorno sobre Tunel Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Av. Tiradentes, Rua Pedro Vicente, Av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal.

701A/10 Pq. Edu Chaves - Metrô Vila Madalena

Ida: Normal até Rua João Teodoro, Rua da Cantareira, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

1177/10 Term. A.E. Carvalho - Estação da Luz

Ida: Normal até Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso, Av. Cruzeiro do Sul, Ponte Cruzeiro do Sul, Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Rua Mauá.

Volta: Normal até Av. Tiradentes, Rua Pedro Vicente, Av. Cruzeiro do Sul, Ponte Cruzeiro do Sul, acesso e Av. Morvan Dias de Figueiredo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso, Av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal

1178/10 São Miguel - Praça do Correio

Ida: Normal até Av. Morvan Dias de Figueiredo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Idelfonso, Av. Cruzeiro do Sul, Ponte Cruzeiro do Sul, Av. Cruzeiro do Sul, Rua da Cantareira, Av. Senador Queirós, Rua D. Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Rua Riskalah Jorge.

Volta: Normal até Av. Tiradentes, Rua Pedro Vicente, Av. Cruzeiro do Sul, acesso a, Av. Pres. Castelo Branco, prosseguindo normal.

311C/10 Pq. São Lucas - Bom Retiro

Ida: Normal até Rua João Teodoro, Rua Cantareira, Av. Sen de Queiros, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Av. Rudge, Rua Javaés, Rua Neves de Carvalho, Rua Barra do Tibagi e Rua Visc. de Taunay, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração

5144/10 Term. Sapopemba/Teotônio Vilela - Term. Princ. Isabel

Ida: Normal até Rua João Teodoro, Rua da Cantareira, Av. Sen. Queirós, Praça Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Br. de Piracicaba, Rua Helvétia, Rua Guaianazes e Term. Princesa Isabel.

Volta: Normal até a Rua Mauá, Rua do Triunfo, Rua Washington Luis, Av. Prestes Maia, Ac. Retorno Sobre Tunel Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Av. Tiradentes, Rua São Caetano, prosseguindo normal.