Manifestantes do MTST realizam protesto na Avenida Paulista

SÃO PAULO - Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realizam protesto na Avenida Paulista nesta sexta-feira, 6. Durante a manhã, o grupo interditou a via por alguns minutos e se concentra em frente a um centro comercial. Objetivo é pressionar um novo processo de seleção do Minha Casa, Minha Vida Entidades.

De acordo com a Polícia Militar, que acompanha o ato, o grupo se reuniu no fim da manhã na Praça do Ciclista. Em seguida, realizaram uma caminhada pela Paulista até a sede da Caixa Econômica Federal. O trânsito foi interditado por alguns minutos, informou a Companhia de Engenharia de Tráfico (CET), mas foi liberado minutos depois.

Nas redes sociais, organizadores do evento afirmam que objetivo é pressionar a Caixa para enviar projetos do MTST ao Ministério das Cidades e garantir a realização de um novo processo seletivo do Minha Casa, Minha Vida Entidades. O movimento alega que os processo estão em tramitação há anos, sem alterações.

Até o início da tarde, o grupo se concentrava em frente a um centro comercial na região. O trânsito na Paulista segue inalterado, de acordo com a CET.