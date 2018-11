Manhã de sexta-feira tem trânsito calmo na capital paulista

Os trânsito em São Paulo estava tranqüilo nesta manhã de sexta-feira, 13, com índices de lentidão abaixo da média para o horário, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).Às 8 horas, a cidade tinha 24 km de lentidão, sendo que a média para o horário é de 41 km; com a volta do rodízio de veículos, carros com placas final 9 e 0 não podem circular entre as 7 e 10 horas e entre 17 e 20 horas no centro expandido da capital.Antes, às 7h30, a cidade registrou 20 km de trânsito lento, sendo que a média é de 21 km. De acordo com a CET, dois acidentes complicaram um pouco o fluxo de veículos na cidade. Na zona leste da capital, um caminhão ficou entalado no Viaduto Bresser, na Radial Leste, das 5h40 às 6h20, deixando duas das cinco faixas da pista interditadas.Outro acidente aconteceu na Avenida do Estado, próximo à Praça Alberto Lion, por volta das 6h45. Um veículo de passeio colidiu com um pilar do Expresso Tiradentes, e o carro continuava no local até por volta das 8h15.Os piores trechos de lentidão eram as pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, entre as pontes Aricanduva até a Jânio Quadros e a Radial Leste, no sentido centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Dr. Tomaz de Lima, todos com 4 km de lentidão.