Malha Piracicaba-Panorama terá 16 novos pedágios e tarifa reduzida para usuário frequente

SOROCABA – O Estado de São Paulo terá 16 novas praças de pedágio no prazo de um ano, como resultado da concessão de 1.055 quilômetros de rodovias operadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Atualmente, nessas estradas, o motorista não paga pedágio. O trecho concedido ao Consórcio Infraestrutura Brasil inclui outros 218 quilômetros que já possuem cinco pedágios. Nesse trecho, a concessão será transferida do Grupo Arteris para a nova concessionária, que passa a operar 1.273 quilômetros de rodovias, entre Piracicaba, na região central do Estado, e Panorama, no extremo oeste.

Com as novas praças, São Paulo passa a ter 174 pedágios em operação na malha estadual, aumento de 10% sobre o número atual. A concessão é a primeira do governo de João Doria (PSDB) e, segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), adota um modelo de tarifa quilométrica, com valor 23% menor que o do modelo anterior.

Além do desconto de 5% para o pagamento automático, haverá uma redução progressiva na tarifa para o motorista que usa a estrada todo dia. O desconto de usuário frequente possibilita a redução progressiva da tarifa a cada passagem pela praça, o que implica em redução de até 98% no valor a partir da trigésima passagem no mês. Conforme a Artesp, o benefício visa às pessoas que usam diariamente a estrada para trabalhar ou estudar em outro município.

Assim, em uma tarifa integral de R$ 5,64, como a do pedágio no km 183 da SP-304, em São Pedro, o motorista vai pagar R$ 3,91 na décima passagem, R$ 2,76 na vigésima e R$ 1,95 ao completar 30 passagens pelo pedágio no período de um mês. Os cinco pedágios já existentes nessa malha também terão redução na tarifa.

Em Piracicaba, moradores dos bairros Santana e Santa Olímpia realizaram um protesto no último dia 15 contra o pedágio previsto para o km 180 da rodovia Hermínio Petrin (SP-308). Eles que terão de pagar tarifa para terem acesso à região central da cidade, já que a outra opção é enfrentar uma estrada de terra. Os representantes da comunidade também temem que os bairros se tornem rota de fuga do pedágio, já que o desvio pode ser feito por vias internas não pavimentadas. Houve protestos também nas regiões de Bauru e Marília.

A Artesp informou que os locais dos pedágios foram discutidos em audiências públicas. “Além das intervenções iniciais, a tarifa de pedágio garante uma série de obras na malha do lote Piracicaba-Panorama, como 600 quilômetros de duplicação e novas pistas (contornos urbanos)”, afirmou.

Conforme a agência, a cobrança da tarifa só será autorizada após investimentos em melhorias durante os 12 meses iniciais da concessão. O contrato deve ser assinado ainda neste semestre.

NOVOS PEDÁGIOS – MALHA PIRACICABA-PANORAMA

Rodovia km Tarifa cheia Tarifa com desconto máximo

SP 294 551 R$ 7,79 R$ 0,17

SP 308 180 R$ 5,02 R$ 0,96

SP 304 183 R$ 5,64 R$ 1,95

SP 304 211 R$ 5,84 R$ 0,72

SP 304 256 R$ 5,21 R$ 1,32

SP 294 367 R$ 8,87 R$ 3,79

SP 294 426 R$ 8,00 R$ 1,49

SP 294 477 R$ 8,13 R$ 1,12

SP 294 581 R$ 5,43 R$ 0,96

SP 294 623 R$ 6,04 R$ 0,59

SP 294 668 R$ 4,63 R$ 1,98

SP 425 400 R$ 4,04 R$ 3,13

SP 425 433 R$ 4,93 R$ 1,80

SP 284 532 R$ 5,68 R$ 1,94

SP 284 457 R$ 5,43 R$ 1,51

SP 293 01 R$ 2,64 R$ 1,27