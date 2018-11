Mais três corpos são identificados; número sobe para 39

O Instituto Médico Legal já identificou 39 corpos de vítimas do acidente com o Airbus da TAM ocorrido na última terça-feira, 17, em São Paulo. Os últimos três a serem identificados foram :Roberto Ilton Weiss Junior, Marcelo Rodrigues Palmieri, e João Roberto Britto. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Desses 39, pelo menos 16 são gaúchos ou moravam em Porto Alegre, de acordo com informações da Defesa Civil, do Rio Grande do Sul. No começo da noite, três corpos, que não foram identificados , seguiram para Cumbica e serão levados a Porto Alegre. As identificações estão sendo feitas pela conferência das impressões digitais e cruzamento de dados obtidos em entrevistas realizadas por legistas com familiares no Aeroporto de Congonhas.