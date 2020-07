Mais de setenta parques são reabertos em São Paulo; veja lista e protocolos

Setenta parques municipais, entre eles o Ibirapuera, estão reabertos ao público a partir desta segunda-feira, 13. O Ibirapuera, na zona sul, e do Carmo, na zona leste, funcionam das 6h às 16h. Os demais das 10h às 16h. Os parques só vão funcionar em dias de semana, de segunda a sexta-feira, a fim de evitar aglomerações. A cidade de São Paulo tem 108 parques municipais.

Além deles, a gestão Doria autorizou a reabertura na capital de cinco parques estaduais: Água Branca, Villa-Lobos, Candido Portinari e Parque Ecológico do Tietê. Também são reabertos nesta segunda o Jardim Botânico, do Zoológico e do Zoosafari. Esses locais podem operar com 50% da capacidade e vão funcionar de segunda a sexta, das 10h às 16h. Aos sábados e domingos, o horário é de 9h às 16h. Veja as regras de funcionamento e a lista dos parques abertos na cidade de São Paulo.

Regras e protocolos de funcionamento dos parques

Funcionamento acontece somente em dias de semana (de segunda a sexta) e com horário restrito a fim de evitar aglomerações

Os parques terão restrição de acesso, menos portões abertos e só podem funcionar com 40% de ocupação

Estão proibidas atividades em grupo

Quadras e parquinhos infantis permanecem fechados

Brinquedotecas e espaços de leitura também permanecem fechados

Bebedouros também ficam fechados

Uso de máscaras é obrigatório

Atividades físicas como caminhada, corrida, trilha e ciclismo (conforme a estrutura de cada unidade) estão liberadas, desde que os usuários respeitem o distancimento social

Haverá sinalização de piso

Será disponibilizado álcool em gel 70% para higienização das mãos

Faixas que resumem as regras de funcionamento será afixadas nos parques para que os frequentadores vejam as regras

Veja a lista dos parques reabertos na capital

Água Branca

Villa-Lobos

Candido Portinari

Parque Estadual do Tietê

Jardim da Luz

Aclimação

Independência

Buenos Aires

Ibirapuera

Cemucam

Alfredo Volpi

Carmo

Piqueri

Vila dos Remédios

Anhanguera

São Domingos

Raposo Tavares

Lions Clube Tucuruvi

Raul Seixas

Santa Amélia

Burle Marx

Eucaliptos

Chácara das Flores

Tiquatira - Eng. Werner Zulauf

Ipiranguinha

Trote

Parelheiros

Povo - Mario Pimenta Camargo

Vila Prudente - Ecológico Prof. Lydia Natalízio Diogo

Rapadura

Itaim

Fogo

São José

Sapé

Água Vermelha

Aricanduva

Vila do Rodeio

Consciência Negra

Jardim Sapopemba

Sena

Ten. Brig. Faria Lima

Juliana de Carvalho Torres - Cohab Raposo Tavares

Zilda Arns

Lajeado - Izaura Pereira Franzolin

Canivete

M’Boi Mirim

Barragem de Guarapiranga

Ciência

Mongaguá

Rio Verde

Ribeirão Caulim

Ribeirão Cocaia

Cantinho do Céu

Sete Campos

Jardim Prainha

Guabirobeira - Mombaça

Jardim da Conquista

Ribeirão Oratório

Sapopemba (Aterro)

Feitiço da Vila

Chácara do Jockey

Jardim das Perdizes

Parque Nair Bello (que será entregue nos próximos dias)

PNMs Jaceguava

Itaim

Fazenda do Carmo

Varginha

Bororé

PNM Cratera de Colônia

Reserva do Morumbi

Quississana

Ecológico de Campo Cerrado Alfred Ústeri

Savoy City

Altos da Baronesa

Veja a lista dos parques municipais que continuam fechados na capital