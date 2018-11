Mãe e filha fazem protesto silencioso em Congonhas

No saguão do Aeroporto de Congonhas, duas mulheres protestavam silenciosamente contra a tragédia do vôo 3054 da TAM, que se chocou caiu em Congonhas no começo da noite de terça-feira, 17, deixando pelo menos 190 mortos. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 De acordo com a Rádio Eldorado, Lúcia Garcia, advogada de 53 anos e sua filha, Paula Bastos, psicóloga de 26 anos, vestiam roupas pretas e carregavam uma faixa preta com os seguintes dizeres escritos em branco: "Brasileiros. Não vamos deixar o luto ser comum no nosso dia-a-dia. Temos direito à vida". Paula afirmou que o governo tem o dever de proteger e dar segurança aos cidadãos brasileiros. "Já temos assaltos, seqüestros, e agora essa tragédia aérea. Nós vamos ficar arriscando mais acidentes por aqui? Quantos corpos mais nós vamos ficar contanto?", questionou. "Temos direito à vida e temos direito à tranqüilidade", disse. Mãe e filha moram em Alphaville e se deslocaram até Congonhas nesta manhã para realizarem o protesto.