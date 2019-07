São Paulo e região Sul têm novos recordes de frio do ano

SÃO PAULO - Com termômetros marcando 6,5ºC, São Paulo teve a madrugada mais fria do ano neste domingo, 7, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No sábado, os termômetros haviam registrado 7,4ºC, recorde de temperatura baixa em 2019 até então.

A medição é da estação automática, e o valor oficial, medido manualmente durante a manhã, pode ser ainda mais baixo.

A máxima prevista para o domingo é de 13ºC, mas, já na segunda-feira, a temperatura deve subir aos poucos, chegando a 17ºC de máxima. Para terça, 9, o Instituto prevê de 6ºC a 18ºC.

Andressa Lorena, do Somar Meteorologia, relata que houve quebra de recorde de temperaturas mínimas generalizada pelo País. Curitiba foi a capital que registrou menor temperatura, com 0ºC. No Paraná, a cidade de General Carneiro chegou a marcar -7,1ºC.

Já em Santa Catarina, boa parte dos municípios registrou mínimas entre -5,8ºC e 4,5ºC. São Joaquim, que teve a menor mínima do Estado (-5,8ºC), havia registrado neve na madrigada de sábado, 6.

No Rio Grande do Sul, a cidade de Caraí foi a mais fria, com mínima de -4,8ºC. A maior parte dos munícipios do Estado teve mínimas de até 2ºC.

Mortes. As baixas temperaturas que atingem a capital paulista desde a madrugada de sexta-feira, 5, podem ter causado a morte de ao menos três pessoas na cidade. Desde que a frente fria chegou a São Paulo, a polícia já encontrou mortos no centro, na zona oeste e na zona leste, com suspeita de hipotermia.

Ajuda pode ser acionada por meio do 156

A população também pode ajudar as pessoas em situação de rua solicitando uma abordagem social por meio da CPAS, que funciona 24 horas por dia e pode ser acionada pela Central 156.

A solicitação pode ser anônima, mas é importante ter as seguintes informações para facilitar a identificação: