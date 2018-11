Lula pede a Jobim que visite o aeroporto de Congonhas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao novo ministro da Defesa, Nelson Jobim, que visite o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o IML, onde está sendo feita a identificação, por meio de DNA, das vítimas do acidente do Airbus. Lula também pediu a Jobim que assuma o compromisso de resolver a crise aérea, mas afirmou que não há resposta de curtíssimo prazo. O presidente disse que o governo vai aproveitar este momento para fazer definitivamente o que tem que ser feito. Ele também lembrou das dificuldades do primeiro mandato para a liberação de dinheiro do Orçamento e avisou que o governo não medirá esforços para resolver o problema. "Não precisamos de guerra para resolver as coisas. Temos que resolvê-las enquanto é possível resolver", destacou. Lula afirmou que Jobim terá mais sorte que Waldir Pires porque ele irá brigar para que os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e o do Planejamento, Paulo Bernardo, sejam mais flexíveis na liberação dos recursos. "E não é por causa do acidente. É porque, nesta crise, descobrimos as falhas que temos e precisamos resolvê-las. Agora, é fazer o que precisamos fazer, com a força que temos e gastando o que for preciso para dar tranqüilidade à sociedade", concluiu o presidente. Ele disse que o acontecimento de novos acidentes não depende do governo, mas que, no que depender da estrutura aeroportuária, o País irá viver "tempos de tranqüilidade". O presidente afirmou que trocar ministro é a mesma coisa que um pai se despedir de um filho que está indo viajar e, ao mesmo tempo, receber, na porta, um outro filho, que está chegando de viagem.