Lula decreta luto oficial de 3 dias por acidente em Congonhas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias no País por causa do acidente com o vôo 3054 da TAM no Aeroporto Internacional de Congonhas, em São Paulo. A informação foi transmitida há pouco pelo porta-voz da Presidência, Marcelo Baumbach. Veja também: Os acidentes mais graves da aviação brasileira Galeria de fotos Tudo sobre o acidente da TAM O porta-voz também afirmou que Lula cancelou sua agenda oficial para os próximos dias, que incluía viagens aos estados do Sul do País. O Airbus 320, que transportava cerca de 170 passageiros e tripulantes, decolou de Porto Alegre às 17h16, com destino a Congonhas, sem escalas. Havia previsão de pousar às 18h50. A TAM oferece uma linha telefônica gratuita para familiares dos passageiros e tripulantes: 0800 117900. A linha faz parte do Programa de Assistência às Vítimas e Familiares da empresa.