Lista de vítimas do acidente com o vôo 3054 da TAM

O vôo 3054 da TAM tinha 187 pessoas a bordo, entre passageiros, tripulantes e funcionários da TAM. Como o avião caiu, na terça-feira, 17, próximo ao aeroporto, atingindo um prédio da TAM Express e um posto de gasolina, pessoas que estavam na rua ou dentro do edifício, também podem estar entre as vítimas. Até a manhã de sábado, 214 sacolas com corpos ou fragmentos de corpos das vítimas tinham sido retirados dos escombros. O IML identificou 57 corpos de vítimas até a tarde deste domingo, 22. (*) Corpos identificados pelo Instituto Médico Legal (IML) Passageiros do Vôo JJ 3054 Adelaide Moura Alanis Ura Dona de Andrade* Akio Iwasaki Alejandro Camozzi Alexandre Goes Ana Carolina Cunha Anderson Cassel* Andre Ura Dona* Andrea Seiczkowski Andrei Melo Angela Haensel Antonio Carlos Araujo de Souza* Arthur Queiroz Atilio Sassa Bilibio Bruna de Villi Chaccur Bruno Ferraz Bruno Nascimento Caio Augusto Bueno Dalprat* Caio Felipe Cunha Carla Fioratti* Carlos Alberto Andriotti Carlos Rockemback Carlos Gilberto Zanotto Carmen Luisa Victoria Fonseca Cassio Vieira Servulo da Cunha Catilene Oliveira* Christine Souza Ciro Numada Claudemir Buzzanelli Arrieiro* Clove Mendonça Junior Decio Tevola Demétrio Travessa Denilson Lopes Costa Deolinda Magaly Victória da Fonseca* Diogo Casagrande Salsedo Douglas Teixeira* Edmundo Smith Eduardo Mancia Elcita Ramos Elenilze Ferraz Eliane Dornelles Elida Dembinski Emerson Freitag Enrico Shiohara Esio Freitas Fabiana Amaral Fabiano Rosito Matos* Fabio Balsells Fabio Marques Fabio Martinho Novakoski Fernandes Velosa* Felipe Fratezi Fernando Antonio Laro Oliveira Fernando Marques Fernando Fleck Pessoa Fernando Volpe Estato* Gabriel Correia Pedrosa Junior Gilmar Tenorio Rocha Gottfried Tagloehner Guilherme Duque Estrada de Moraes* Guilherme Pereira Gustavo Martins Helen de Cassia Monteiro* Heloiza Helena Lopes* Heurico Tomita* Inês Maria Kleinowski* Ivalino Bonato Ivanaldo Cunha Jamille Ponce de Leon Janus Silva Jaqueline Dias João Brito* João Francisco Caltabiano* João Valmir José A. Flores Amaral José Antônio Lima da Luz* José Carlos Pierucetti José Carlos de Oliveira José Luís Souto Pinto* Julia de Oliveira Camargo* Julia Elizabete Gomes Julio César Redecker* Katia Escobar Katiane Lima Larissa Ferraz Leila Maria Oliveira dos Santos Levi Ponce de Leon Lina Barbosa Cassol* Lisiane Schubert Lucas Palomino Mattedi Luciana Siqueira Lana Angelis Luis Schneider Luiz Baruffaldi Luiz Antônio Rodrigues da Luz* Luiz Zacchini Marcelo Marthe Marcelo Palmieri* Marcelo Pedreira Marcelo Stelzer* Márcio Alexandre de Moraes Márcio Rogério Andrade* Marco Antonio da Silva Maria de Fatima Santiago* Maria Elizabete Caballero Maria Isabel Gomes Mariana Pereira Mariana Sell Mário Gomes Marli Pedro Santos Marta Almeida Mellissa Ura Andrade* Mery Vieira Mirtes Suda Nadia Moyses Nadja Maira Soczeck de Paula Nelly Priebe * Nelson Wiebbelling* Paula Masseran de Arruda Xavier Paulo Cassiano Feliza Oliveira Paulo Pavi Paulo Rogério Amoretty Souza* Paulo Silveira* Pedro Abreu Pedro Augusto Caltabiano* Peter Max Finzsch* Priscila Bertoldi Silva Rafaella Bueno Dalprat* Raquel Warmiling* Rebeca Haddad Remy Moller Renan Klug Ribeiro Renato Ribeiro Renato Soares Ricardo Almeida Ricardo Percy Cazoe* Richard Salles Canfield Roberto Gavioli* Roberto Ilson Weiss Junior* Rodrigo Benachio Rodrigo Prado* Rodrigo Souza Moreale Rogerio Laurentis Rogerio Sato Rosangela Maria de Avila Severo* Rospierre Vilhena Rubem Wiethaeuper* Sandro Schubert Sergio Freitas Silvan Stumpf Silvania Regina de Avila Alves* Silvano Almeida Silvia Grunewald Simone Lacerda Wetrupp* Sonia Machado Soraya Charara Sueli Fleck Suely Fonseca Thais Scott Valdemarina Souza* Valdir Cordeiro de Moraes Vanda Ueda Vilma Klug Vitacir Paludo* Zenilda Santos Tripulação Comandante Henrique Stephanini Di Sacco Comandante Kleyber Lima Comissária Cassia Negretto Comissária Daniela Bahdur* Comissária Michelle Leite Comissária Renata Gonçalves* Funcionários da TAM a bordo Aline Manteiro Castigo Alvaro Alexandre da Rocha Pinto Breguez Angelica Rojek Arnaldo Ramos Batista Evelyn Campos* Fabiane Ruzzante Fabiola Ko Fratag Fernando Tergolina Madalena Silva Marcel Cassal Vicentim Marco Antonio Silva Marcos Stepansky* Mireile Franciani Bettiol* Ricardo Kley Santos Vinicius Costa Coelho Pessoas em terra Ana Paula Camargo Antonio Gualberto Filho Alexandre L. Catussatto Elaine Tavares da Silva José Antônio Rodrigues Santos Silva* Marcos A. L. Curti Michele Dias Miranda* Osvaldo Luiz de Souza Pinto* Texto alterado às 14h46 do dia 22/07 e corrigido na tarde do dia 20/07. Ao contrário do que foi informado no começo da manhã de sexta, Pedro Augusto Caltabiano ainda não havia sido identificado pelo IML. O nome foi trocado pela vítima João Caltabiano, irmão de Pedro, que também estava no vôo da TAM.