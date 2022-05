Linhas de ônibus de SP são desviadas devido à operação na Cracolândia; veja quais

Linhas de ônibus com sentido centro da cidade de São Paulo estão com o trajeto desviado na manhã desta quarta-feira, 11, em razão de operação policial no entorno da Praça Princesa Isabel e na Rua Helvétia com a Rua Guaianases, em Campos Elíseos. No momento, 18 linhas permanecem desviadas, mas, no início da operação, 30 linhas foram desviadas da região devido ao bloqueio de ruas pela Polícia Militar.

A operação dos terminais Princesa Isabel e Amaral Gurgel foi afetada até 7h15 e 7h40, respectivamente. Técnicos da SPTrans monitoram a região para orientação aos operadores e passageiros.

A operação tem o objetivo de combater o tráfico de drogas na "nova Cracolândia", cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, obtidos a partir de trabalhos de inteligência e investigação. A operação teve início por volta das 4h30 da manhã e ainda está em andamento. Pelo menos vinte pessoas foram detidas e pacotes de drogas e balanças foram apreendidos.

Policiais também se concentram na Praça Júlio Prestes, o antigo endereço da Cracolândia.

Veja as linhas afetadas pelo bloqueio no centro nesta quarta-feira, 11:

118C/10 Jd. Pery Alto - Term. Amaral Gurgel

178L/10 Lauzane Paulista - Hosp. das Clínicas

509M/10 Jd. Miriam - Term. Princ. Isabel

5154/10 Term. Sto. Amaro Term. Princ. Isabel

609F/10 Chác. Santana - Term. Princ. Isabel

669A/10 Term. Sto. Amaro - Term. Princ. Isabel

7181/10 Cid. Universitária - Term. Princ. Isabel

8542/10 Brasilândia - Pça. do Correio

8549/10 Taipas - Pça. do Correio

719P/10 Term. Pinheiros - Term. Princ. Isabel

778R/10 Cohab Raposo Tavares - Term. Princ. Isabel

805L/10 Term. Princ. Isabel - Aclimação

8528/10 Jd. Guarani - Pça. do Correio

8707/10 Rio Pequeno - Term. Princ. Isabel

938C/10 Cohab Taipas - Term. Princ. Isabel

967A/10 Imirim - Pinheiros

978J/10 Voith - Term. Princ. Isabel

978L/10 Term. Cachoeirinha - Term. Princ. Isabel

Desvio no sentido centro: Normal até a Av. Duque de Caxias, Rua Conselheiro Nébias, Alameda Glete, Av. Rio Branco, prosseguindo normal