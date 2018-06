Linhas de metrô e trem funcionarão durante a madrugada da Virada Cultural

SÃO PAULO - As linhas de metrô e trem de São Paulo funcionarão initerruptamente neste fim de semana durante operação especial da 14ª Virada Cultural. A medida engloba também a Linha 4 - Amarela (Butantã/Luz), operada pela concessionária Via Quatro.

A única exceção é a Linha 15 - Prata do monotrilho, que estará parcialmente fechada tanto no sábado quanto no domingo para a realização de testes no sistema de controle de trens. As estações afetadas são Vila Prudente e Oratório. Usuários serão atendidos gratuitamente por ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), que circularão no trecho entre as estações.

+ Virada Cultural 2018 terá Caetano Veloso, tablados no centro e quatro palcos regionais​

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também disponibilizará atendimento durante a madrugada em todas as seis linhas. No período das 1h às 4h de domingo, o intervalo entre os trens será de 30 minutos e as estações comuns ficarão abertas somente para desembarque. As estações com integração ao metrô estarão abertas para embarque e desembarque.

+ Xuxa cancela show na Virada Cultural e Rouge substitui a cantora e apresentadora

A Linha 13 - Jade, que está em operação assistida, permanecerá funcionando das 10h às 15h.

+ Virada Cultural terá homenagem às vítimas de incêndio em São Paulo

Durante a operação especial o quadro de agentes de segurança será reforçado nas estações próximas aos palcos do evento. Todas as bilheterias estarão funcionando na madrugada, mas a recomendação é adquirir os bilhetes com antecedência.