Rompimento de cabo para parte da Linha 5 - Lilás do Metrô

A Linha 5 - Lilás opera parcialmente na manhã desta terça-feira, 25. As estações entre Capão Redondo e Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, não estão funcionando.

De acordo com a concessionária ViaMobilidade, a paralisação ocorre por causa do rompimento de cabos da rede aérea. Ônibus da operação PAESE foram acionados para realizar o trajeto paralisado.

Nas redes sociais, usuários postam fotos da situação. Grupos de pessoas se acumulam nos pontos de ônibus.

Operaçao PAESI na linha lilás do metrô, do Capão Redondo até Santo Amaro, ngm consegue embarcar nos ônibus, serviço de péssima qualidade #BDSP pic.twitter.com/dlRlhGwwks — Abner Pereira (@AbnerVisk) 25 de junho de 2019

Linha 5 Lilás não está funcionando no sentido Capão redondo. Em Santo Amaro está operando Via Paese. Motivo? Ninguém fala. Os trens estão vindo até Santo Amaro e voltam. #BDSP #Linhalilas pic.twitter.com/8F30mQok7F — Ana Paula S Carvalho (@anapaula75) 25 de junho de 2019

Em nota, a ViaMobilidade afirma que "está trabalhando para solucionar o problema o mais rápido possível".

Linha 2 - Verde também apresentou problemas

O site do Metrô de São Paulo informa que a Linha 2 - Verde operava com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações. A razão seria uma interferência na via.