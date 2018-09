Linha 4-Amarela do Metrô ficará fechada até as 16h neste domingo

SÃO PAULO - Todas as estações da Linha-4 Amarela do Metrô estarão fechadas até as 16 horas deste domingo, 2, para a realização de obras. Os passageiros que precisarem circular entre as estações Butantã e República terão à disposição ônibus do Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência).

A ViaQuatro, concessionária responsável pela linha, recomenda que os usuários utilizem a linha 3-Vermelha após chegar à estação República.

O Paese será ativado às 4h40 e deve funcionar até as 16 horas, quando o funcionamento da linha será retomado.

"Os usuários que precisarem fazer a transferência para as linhas 9-Esmeralda na estação Pinheiros da CPTM, 2-Verde na estação Consolação do Metrô e 3-Vermelha na estação República do Metrô devem retirar senhas nas áreas pagas, próximas aos bloqueios das estações Pinheiros, Paulista e República da Linha 4-Amarela. Para todos os outros casos, os passageiros poderão embarcar e desembarcar dos ônibus do Paese sem apresentar senha", explica a concessionária.