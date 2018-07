Linha 2-Verde do metrô tem funcionamento afetado na noite desta segunda

SÃO PAULO - Um problema está afetando o funcionamento da Linha 2-Verde do metrô de São Paulo na noite desta segunda-feira, 2. Segundo a Companhia do Metropolitano, uma interferência na via entre as estações Vila Prudente e Vila Madalena faz com que os trens circulem com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Pelas redes sociais, usuários do metrô relatam a situação, reclamando da demora em um dos horários que comumente mais atraem passageiros para o serviço, na volta para casa. Pelo Twitter, a companhia disse que uma falha em equipamento afeta a linha e não forneceu expectativa de retorno ao serviço normalizado.

#metrosp Devido à falha em equipamento de via que afeta toda a Linha 2-Verde, trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) 2 de julho de 2018