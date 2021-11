Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo ficará paralisada ao longo desta terça-feira

A linha 15-Prata do Metrô de São Paulo ficará paralisada ao longo do dia desta terça-feira, 2, feriado do Dia de Finados. O trecho que possui 10 estações, ligando Vila Prudente até São Matheus, permanecerá de portões cerrados das 04h40 às 16h.

Conforme a Companhia do Metropolitano de São Paulo (CPTM), a interrupção acontecerá para testes no sistema de controle de trens. Ainda de acordo com a organização, ônibus gratuitos atenderão os passageiros na localidade.

A linha 15-Prata foi a primeira em São Paulo a operar pelo modal de monotrilho e compreende as seguintes estações: São Mateus, Fazenda da Juta, Sapopemba, Jardim Planalto, Vila União, Vila Toistói, Camilo Haddad, São Lucas, Oratório e Vila Prudente. Ela faz integração com a linha 2-Verde, que engloba Vila Pudente até Vila Madalena.

Além disso, a linha é conectada ao Corredor Metropolitano de Ônibus A, ligando São Mateus a Jabaquara. O Estadão tentou contato com a CPTM para mais informações sobre a paralisação, mas não obteve retorno até o fechamento da nota.

Na última semana, as linhas 3-Vermelha e 1-Azul do Metrô de São Paulo operaram com lentidão. O problema, segundo informou a companhia, teve origem no roubo de cabos do sistema que fornece energia às composições. Filas e aglomerações nas estações foram formadas nas estações.