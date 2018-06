Linha 10 - Turquesa da CPTM tem atrasos na manhã desta terça

O trens da Linha 10-turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) têm atrasos na manhã desta terça-feira, 20, devido a uma falha técnica.

Uma composição teve de ser removida dos trilhos na estação Prefeito Celso Daniel/Santo André, depois de um problema por volta das 7h30.

A linha teve velocidade reduzida e todo o trajeto foi afetado, entre as estações do Brás, no centro da capital, e Santo André, na Região Metropolitana. Segundo a CPTM, o problema foi resolvido e a circulação de trens da Linha 10-Turquesa voltou ao normal.