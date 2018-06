Linha 10-Turquesa da CPTM reduz velocidade por falha em trem

SÃO PAULO - A Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) opera com velocidade reduzida na manhã deste sábado, 24, devido a um falha no trem. O problema afeta toda a extensão da linha, entre as estações Brás e Rio Grande da Serra.

Às 6h06, a companhia anunciou que os trens estavam circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações, mas voltou à normalidade às 6h46. Dez minutos depois, o problema voltou e permanece até às 7h28 desta manhã.

O Estado entrou em contato com a CPTM para saber mais detalhes sobre a falha, mas não obteve retorno até a publicação desta nota.

A Linha 12-Safira também opera com intervalos maiores desde as 4 horas deste sábado, mas em razão de obras já planejadas para a linha. A interferência ocorre em toda a extensão, entre as estações Brás e Calmon Viana. O intervalo médio dos trens é de 35 minutos.