Linha 1-Azul do Metrô de SP ficará sem serviço até 14h para testes no sistema de controle de trens

SÃO PAULO - As estações da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo ficarão fechadas neste domingo, 27, até as 14 horas para a realização de testes do novo sistema de Sinalização e Controle de Trens (CBTC). Para manter o atendimento dos passageiros entre Jabaquara, na zona sul, e Tucuruvi, na zona norte, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionada. Ônibus vão percorrer o trecho feito por trens para atender passageiros das regiões.

"O CBTC já foi instalado na linha e agora passa pelos testes dinâmicos que vão permitir a troca definitiva dos sistemas de sinalização e controle de trens", disse, em nota, o Metrô. Ainda segundo a companhia, com o seu funcionamento será possível melhorar a circulação e a regularidade dos trens, diminuindo de forma segura a distância entre as composições e reduzindo o intervalo entre elas. O mesmo sistema já foi implantado na Linha 2-Verde e vem sendo colocado também na Linha 3-Vermelha. A Linha 15-Prata já foi construída com a mesma tecnologia.

⚠️Neste domingo (27) a Linha 1-Azul passará a funcionar a partir das 14h. A medida é necessária para testes do novo sistema de controle de trens CBTC. Ônibus gratuitos do sistema PAESE vão percorrer o trecho entre Jabaquara e Tucuruvi em ambos os sentidos: https://t.co/auIPeSUYcz pic.twitter.com/pmlNSjinFG — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) February 26, 2022

Enquanto a circulação permanecer suspensa, o Metrô emitirá mensagens sonoras pelas estações e trens, além de colocar cartazes nas estações e mensagens nas redes sociais.

Para segunda-feira, 28, e terça-feira feriado de carnaval, 1.º, não há previsão de mudanças no funcionamento das estações. Conforme informações do Metrô, as linhas 1-Azul e 3-vermelha terão intervalo médio entre trens (nos horários de pico-manhã e pico-tarde) de aproximadamente quatro minutos. Na quarta-feira de Cinzas, 2, com exceção da estação Jardim Colonial, na Linha 15- Prata, todas as estações abrirão às 4h40.

Para mais informações, o passageiro pode ligar para a Central de Informações do Metrô no número 0800 7707722, que atende diariamente das 8h às 20h.