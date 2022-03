Linha 1-Azul do Metrô de SP ficará fechada até 18h deste domingo para testes do sistema de controle

SÃO PAULO - A Linha 1 – Azul do metrô de São Paulo ficará fechada neste domingo das 4h40 às 18h para continuidade dos testes do novo Sistema de Sinalização e Controle de Trens (CBTC). Ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) irão atender gratuitamente os passageiros presentes entre Jabaquara, na zona sul, e Tucuruvi, na zona norte, em ambos os sentidos.

“O sistema permite melhor regularidade na circulação dos trens, diminuindo de forma segura a distância entre as composições e reduzindo o intervalo entre elas, graças à circulação de maior número simultaneamente”, explicou a Companhia do Metrô.

Teste semelhante na Linha 1-Azul foi realizado em 27 de fevereiro deste ano. O sistema CBTC foi implantado na Linha 2-Verde e vem sendo instalado também na 3-Vermelha. A Linha 15-Prata já foi construída com essa a tecnologia.

O trecho interditado abarca importantes estações da Capital, como a Japão — Liberdade e a São Bento (onde fica a Rua 25 de março) —, dois polos turísticos da cidade.

Para orientar os passageiros, a companhia garantiu que irá publicar mensagens nas redes sociais, emitir mensagens sonoras pelo sistema de som das estações e dos trens, além de afixar cartazes nas estações. Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô pode ser contactada diariamente, das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.