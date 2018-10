Líder do PCC ordenou morte de PM em Paraisópolis, afirma promotoria

SÃO PAULO - O Primeiro Comando da Capital (PCC) sequestrou, torturou e executou a PM Juliane dos Santos Duarte, segundo o Ministério Público Estadual (MPE) de São Paulo. A promotoria ofereceu denúncia contra três pessoas pelos crimes cometidos em agosto em Paraisópolis, na zona sul. Ao menos outros dois suspeitos ainda não foram identificados.

Segundo o MPE, o denunciado Everaldo Severino da Silva Felix, o "Sem Fronteira", que está preso, ocuparia a função de "sintonia" do PCC em Paraisópolis. Após análise de mensagens trocadas por WhatsApp, as investigações concluíram que teria partido dele a ordem de "sumir" com a policial.

Juliane foi dominada em um bar, na Rua Melchior Giola, após ter sido identificada como policial no início de agosto. Segundo a denúncia, ela foi rendida por quatro suspeitos e foi baleada duas vezes na região da virilha.

Dois desses criminosos seriam Felipe Oliveria da Silva, o "Tirulipa", e Elaine Cristina Oliveira Figueiredo, a "Neguinha" - líder de uma biqueira do PCC na comunidade, de acordo com a promotoria. Ambos também estão presos. Os outros dois suspeitos ainda não foram identificados.

Ferida, a PM teria sido levada para um cativeiro e mantida viva por três dias. Laudos periciais apontam que ela foi vítima de espancamento, ficou em um local molhado e foi obrigada a ingerir álcool e cocaína no cárcere.

Após as buscas pela vítima desaparecida, Juliane foi levada para o porta-malas de um carro e executada com um tiro, à queima roupa, na cabeça. Todos foram denunciados por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio que impossibilitou defesa da vítima e por ser agente de segurança), além de cárcere privado, tortura e formação de organização criminosa.