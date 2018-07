Lentidão nas estradas atinge Régis, Castelo e Imigrantes

As rodovias Régis Bittencourt, Imigrantes e Castelo Branco apresentam trechos extensos de lentidão na manhã deste sábado, 21. A Castelo apresentava um grande congestionamento no fim desta manhã, por volta das 11h, na pista que segue para o interior de São Paulo. O tráfego estava carregado em um trecho de 13 quilômetros, desde o início da rodovia, na Marginal do Tietê, até a região de Alphaville. A pista marginal da rodovia também apresentava lentidão entre os kms 20 e 24. No outro sentido, o tráfego era normal. Veja também: Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Trânsito nas rodovias da Dersa e do DER Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a lentidão na Régis chega a 30 km, estendendo-se dos quilômetros 307 a 333. Já no Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias registrava trânsito lento e com alguns pontos de parada desde a saída de São Paulo, entre os quilômetros 28 e 32, na altura do pedágio. Há cerca de uma hora, a lentidão iniciava-se no km 12. Na região da serra, o motorista reduz bastante a velocidade entre os km 47 e 54, na região dos túneis. 6.928 veículos utilizaram as estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes para chegar à Baixada Santista entre as 9h30 e as 10h30 desta manhã, cerca de mil veículos a menos que o total apurado na hora anterior. Na direção contrária, a concessionária registrou a passagem de 1.794 veículos. Desde a 0h de sexta-feira, quando teve início a contagem para o feriado, 212 mil veículos viajaram em direção ao litoral. Desde às 15h de sexta, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7x3. A descida é feita pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utiliza somente a pista norte da Imigrantes. A previsão da Ecovias é de que, até quarta-feira, entre 380 e 520 mil veículos utilizem as estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes com destino à Baixada Santista. A AutoBan, responsável pelo Sistema Anhanguera Bandeirantes, registrava congestionamento na saída da cidade de São Paulo pela Bandeirantes, do km 13 ao 15, por conta do excesso de veículos. Na mesma rodovia e na mesma direção, também há congestionamento na região de Campo Limpo Paulista. Na cidade de São Paulo, trânsito está complicado na Marginal do Tietê, para quem segue na direção da Rodovia Castelo Branco, que também estava congestionada. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o excesso de veículos que procuravam o acesso à Rodovia estava causando o congestionamento. Os piores trechos, com mais de três quilômetros cada, estavam localizados nas pistas expressa e local, entre a Ponte Julio de Mesquita Neto e a região do Sambódromo, no Parque Anhembi, e na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana. A Marginal do Pinheiros, sentido à Castelo Branco, também apresentava tráfego carregado, desde a Ponte Jaguaré e seguindo até a Cidade Universitária, com quase três quilômetros de lentidão.