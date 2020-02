Leitores do 'Estadão' mostram alagamentos causados pelas chuvas em São Paulo e região

Os leitores do Estadão estão participando da cobertura sobre a forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 10, com fotos, vídeos e depoimentos relatando alagamentos e queda de árvores.

O Corpo de Bombeiros informou ao Estadão que a corporação recebeu 4090 chamados desde a noite deste domingo,9. Inclusive, o leitor Jerlan Conceição de Souza registrou uma equipe atuando com um bote.

Vídeo do motorista Jerlan Conceição de Souza. Por volta das 6h da manhã, Marques de São Vicente. Acompanhe a nossa cobertura ao vivo no link --> https://t.co/gmm9gUuRap E mande suas fotos e vídeos através da hashtag #ChuvaEstadao ou no Whatsapp: (11) 99249-1148 pic.twitter.com/wGxgOxkHFH — Metrópole Estadão (@EstadaoSaoPaulo) February 10, 2020

A orientação do órgão é para que as pessoas não saiam de casa ou tentem enfrentar o temporal e os alagamentos.

O temporal ultrapassou o recorde do nível de água do rio Pinheiros, marcando 719.6mm. Este é o maior valor já registrado desde 2005, quando o rio chegou a 718.9mm, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O leitor Luis Augusto usou a hashtag #chuvaEstadão para mostrar as marginais inundadas com o rio Pinheiros.

O leitor Rodrigo Renna publicou no Twitter o alerta sobre um fio caído no chão em uma rua do Brás, bairro da região central de São Paulo.

O nível de água do Rio Tietê atingiu cem milímetros em três horas e a marginal está interditada devido ao transbordamento. A situação da região foi mostrada por internautas e colaboradores do Grupo Estado.

Pedestre se arrisca na Marginal do Tietê alagada e carro volta na contramão na altura do bairro do Limão #ChuvaEstadao pic.twitter.com/vWnlWzNkD6 — Simião Castro (@SimiaoCastro) February 10, 2020

Marginal do Tietê completamente alagada na altura do bairro do Limão. Córrego Mandaqui transbordou e o trânsito está interditado na Marginal e na Avenida Engenheiro Caetano Álvares #ChuvaEstadao pic.twitter.com/Ay0uVbLLdB — Simião Castro (@SimiaoCastro) February 10, 2020

Rio Tietê transbordou! Imagem sobre a pte Júlio de Mesquita Neto impressiona também pela sujeira. Mas não só .@cge_sp informa: choveu o correspondente a 64% da média esperada para o mês de fevereiro @Estadao @eldoradoradio #chuvasp #alagamento #chuvaestadao @EstadaoSaoPaulo pic.twitter.com/h8xlyHrhqX — Carolina Ercolin (@Carolinaercolin) February 10, 2020

Cidades do entorno de São Paulo e no interior do estado também foram atingidas. Em Botucatu, a prefeitura decretou estado de calamidade pública e pediu ajuda ao governo estadual. O leitor Vinicius Nóbrega mostrou os estragos causados pelo temporal que destruiu estradas, pontes e casas.

Leitor Vinicius Nóbrega, 30 anos, mostra Botucatu, interior de São Paulo: 'cenário de guerra, cidade está destruída' Acompanhe a nossa cobertura ao vivo no link -> https://t.co/gmm9gUuRap E mande suas fotos e vídeos através da hashtag #ChuvaEstadao ou no Whatsapp: 11 99249-1148 pic.twitter.com/01pUDrlOVO — Metrópole Estadão (@EstadaoSaoPaulo) February 10, 2020

