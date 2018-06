Largo da Batata terá montanha-russa de 16 metros e chuva de glitter no carnaval

SÃO PAULO - A partir deste sábado, 3, uma montanha-russa e um chuveiro de glitter estarão instalados no Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste, durante a programação do carnaval de rua de São Paulo. O brinquedo terá 16 metros de altura, com um circuito que permeia uma espécie de torre. O chuveiro também terá grandes dimensões, para reunir vários foliões ao mesmo tempo.

Os espaços estarão disponíveis para acesso apenas nos dias 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de fevereiro dentro da Estação Skol, promovida pela cerveja, patrocinadora da folia paulistana. A participação é gratuita.

++++ Desfiles do carnaval de rua de SP aumentam 25% e chegam a 491

Com 1,3 mil metros quadrados, a estação tem lotação máxima de mil pessoas e ficará aberta das 12 às 19 horas. O local disponibilizará ainda espaços para descanso e com tomadas, para os foliões recarregarem seus celulares.

A região da Prefeitura Regional de Pinheiros terá 101 desfiles no carnaval de rua 2018. Neste fim de semana, a região receberá diversos blocos, dentre eles o Casa Comigo, no sábado, a partir das 11 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, e o Ritaleena, também no sábado, às 14 horas, na esquina das ruas dos Pinheiros e Antonio Bicudo.