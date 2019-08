Kobra transforma ônibus em galeria itinerante em São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus da frota paulistana é o mais novo objeto de trabalho do muralista Eduardo Kobra. Em projeto lançado nesta terça-feira, 27, o artista transformou um coletivo em uma galeria de arte itinerante, que irá circular por 13 pontos da cidade de São Paulo e da região metropolitana até 8 de setembro. A entrada é franca, sempre das 9 às 17 horas.

Com o nome de “Galeria Circular”, o projeto consiste em um ônibus adaptado à configuração de uma galeria, dentro do qual estão expostos 14 modelos originais e réplicas de obras de Kobra. Do lado de fora, o veículo teve a lataria personalizada com o mural Etnias, feito pelo artista para as Olimpíadas de 2016.

O lançamento ocorreu no Campo Limpo, na zona sul, bairro onde o artista paulistano cresceu. O itinerário passará predominante por regiões de periferia, mas também terá paradas na Vila Madalena, zona oeste, e na Avenida Paulista e no Bom Retiro, no centro expandido. “Esse projeto do ônibus, eu estou criando há uns 4, 5 anos, mas só agora tive a oportunidade. Estou sempre procurando intervenções em outros materiais, suportes e formas de interagir com a cidade”, explicou ao Estado.

Kobra disse ter participado da escolha do itinerário da mostra. “É uma forma de gratidão pela história, pelas pessoas que me apoiaram, são lugares por onde andei durante a minha juventude e a minha infância”, conta o artista, que completa 44 anos nesta terça-feira.

O muralista ressalta que a exposição é a primeira que realizada no País nos últimos 10 anos, período em que teve mostras apenas no exterior. “Estou levando a galeria itinerante até eles, dando a muitas pessoas a oportunidade de ir a uma galeria de arte, alguns pela primeira vez.”

Segundo Kobra, o lançamento está atraindo crianças e também moradores do bairro e de regiões vizinhas. Dentre eles, destaca uma professora que levou um caderno com cerca de 200 pinturas de alunos de sete anos inspirados em obras suas. “Tinha de proteção aos animais, sobre racismo, sobre violência, que são temas do meu trabalho.”

O muralista pretende acompanhar a exposição em “praticamente” todos os pontos, “em algum momento” do dia, conforme for possível. Depois da exposição, o ônibus retornará às características originais (inclusive sem a pintura externa) e será incorporado à frota de uma empresa que atua na zona sul de São Paulo.

Em setembro, Kobra deve viajar para Ímola, na Itália onde irá pintar um mural em homenagem ao piloto Ayrton Senna. A obra será realizada nas proximidades do antigo autódromo da cidade.

Programação da “Galeria Circular”

Dia 27 de agosto, terça-feira,

Onde - Campo Limpo (sona sul), Projeto Arrastão, à rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 255, com apresentação do grupo de percussão “Arrasta Lata” às 13h30.

Dia 28 de agosto, quarta-feira

Onde: Grajaú (zona sul), à Praça José Boemer Roschel, na esq. da av. Carlos Oberhuber com rua Rubem Souto de Araújo, na Vila São José;

Dia 29 de agosto – quinta-feira

Onde: Paraisópolis (zona sul), no CEU Paraisópolis, à rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n, com apresentação do Balé de Paraisópolis, às 14h.

Dia 30 de agosto, sexta-feira

Onde: em Diadema, à Praça da Moça, no Centro

Dia 31 de agosto, sábado

Onde: Itaquera (zona leste), no Parque do Carmo, à av. Afonso de Sampaio e Souza, 951

Dia 1º. de setembro, domingo

Onde: Vila Madalena (zona oeste), à rua Medeiros de Albuquerque, 270;

Dia 2 de setembro, segunda-feira

Onde: Vila Guilherme (zona norte), no Parque do Trote, à av. Nadir Dias de Figueiredo, s/n

Dia 3 de setembro, terça-feira

Onde: Brasilândia (zona norte), na Fábrica de Cultura Brasilândia, à av. General Penha Brasil, 2.508

Dia 4 de setembro, quarta-feira

Onde: Heliópolis (zona sul), CEU Heliópolis, à Estrada das Lágrimas, 2.385, com apresentação de RAP, em horário ainda indefinido;

Dia 5 de setembro, quinta-feira

Onde: Cidade Tiradentes (zona leste), Creche Nossa Senhora do Divino Pranto, à av. dos Metalúrgicos, 1.899

Dia 6 de setembro, sexta-feira

Onde: Jardim Noronha (zona sul), no Campo de Futebol, à rua Três Corações, à altura do número 874, no ponto final da linha Jd. Porto Velho

Dia 7 de setembro, sábado

Onde: Bom Retiro (centro), no Projeto Novos Sonhos, à Al. Cleveland, 484, com apresentação da Companhia Infantil e Juvenil Novos Sonhos, com música clássica e percussão, respectivamente, a partir das 13h30

Dia 8 de setembro, domingo

Onde: Av. Paulista (centro expandido), à Praça Osvaldo Cruz, em frente ao Japan House, esquina com rua 13 de Maio