Kassab está no local do acidente da TAM, segundo assessor O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, está no local do acidente envolvendo um Airbus da TAM, vindo de Porto Alegre, que derrapou no Aeroporto de Congonhas, atravessou a Washington Luiz e bateu num prédio da companhia aérea num posto de gasolina do outro lado da avenida. Havia 174 pessoas a bordo do vôo 3054, que havia saído da capital gaúcha às 17h16. Pelo menos nove pessoas foram resgatadas dos escombros do prédio da TAM em São Paulo após um Airbus A320 da companhia derrabar na pista do aeroporto de Congonhas. Três pessoas foram, todos funcionários da companhia, foram encaminhados para o Hospital Alvorada, em Moema, próximo da região do acidente. Segundo informações do hospital, as três pessoas que deram entrada até o momento estavam no prédio, e não do avião. A lista de pessoas que deram entrada no hospital é a seguinte: Lilian Souza, de 22 anos, teve pequenas escoriações na cabeça; Paulo Roberto Zani, de 39 anos, sofreu pequenas queimaduras; Eduardo Silva Teixeira, de 35 anos, que sofreu um abalo emocional.