Kassab coloca todos hospitais municipais à disposição

O prefeito de São Paulo Gilberto Kassab acabou de chegar ao local do acidente da TAM, no aeroporto de Congonhas para acompanhar os trabalhos de rescaldo e do resgate de possíveis vítimas. Ao lado secretário de Habitação, Orlando Almeida, e do presidente da CET, Roberto Scaringella, Kassab foi informado pelo coreonel do Corpo de Bombeiros, Manoel Antonio da Silva Aragão, de que cerca de 200 pessoas, entre passageiros e funcionários do escritório da TAM, teriam sido vítimas do acidente.O prefeito colocou todos os hospitais municipais à disposição e todos homens da Defesa Civil para ajudar no trabalho, assim como todo a equipe do Contru. O presidente da CET coordenará os trabalhos de alteração no tráfego do local.