Justiça poderá ouvir testemunhas do caso Mércia em outubro

SÃO PAULO - Se o juiz do caso da morte da advogada Mércia Nakashima considerar que o julgamento deva acontecer em Guarulhos, ele poderá ouvir as testemunhas entre os dias 17, 18 e 19 de outubro, disse o promotor Rodrigo Merli.

Segundo ele, estas são as datas mais próximas com disponibilidade para utilizar as dependências do Fórum de Guarulhos - depende do juiz agendar. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo, os dias ainda não foram definidos. O promotor acredita ainda que, por serem 24 testemunhas, a audiência para ouvi-las deva durar 3 dias.

O juiz deve, antes, se julgar competente para julgar o caso em Guarulhos. A defesa de Mizael Bispo de Souza, principal suspeito do assassinato de Mércia, pediu que a justiça de Nazaré Paulista, onde o corpo da advogada foi encontrado, seja responsável pelo julgamento.

Merli sustentou que pela família da vítima morar em Guarulhos, as principais provas e testemunhas serem da cidade e o crime causar maior comoção na população do município, o caso deva ser encaminhado para a cidade.

Pelo Tribunal de Justiça de Guarulhos já ter pedido anteriormente a prisão preventiva de Mizael, e portanto ter interferido no processo, o promotor acredita que o julgamento deva acontecer mesmo em Guarulhos.