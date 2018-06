Justiça nega aumento do valor do auxílio-moradia às famílias do Paiçandu

SÃO PAULO - SÃO PAULO - O juiz federal Djalma Moreira Gomes negou nesta quarta-feira, 13, pedido das Defensorias Públicas do Estado e da União para que a Prefeitura aumentasse o valor do auxílio-moradia (de R$ 400) às famílias vítimas do desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida , após incêndio no dia 1º de maio deste ano. O magistrado concordou com o argumento da gestão municipal de que a abertura desse precedente poderia trazer prejuízos à política de habitação.

O juiz também decidiu pela manutenção do pagamento do auxílio-moradia por prazo indeterminado às vítimas do desabamento. Segundo Gomes, o auxílio deve ser mantido até a entrega de atendimento habitacional definitivo, sem a incidência do limite temporal de 12 meses para recebimento do benefício. A Prefeitura informou que há um mês já havia decidido que, após o término do período de 12 meses do auxílio-moradia dado pela CDHU, haverá continuidade do benefício até que as famílias desabrigadas pelo incêndio tenham atendimento definitivo.

Na ação civil pública, as Defensorias também pediam que fosse fornecida moradia com "estrutura digna" às vítimas e que elas fossem abrigadas em três prédios indicados. O juiz negou, afirmando que há outras famílias na fila aguardando moradia definitiva, também em situação de vulnerabilidade social. Para atender emergencialmente os desabrigados do edifício que desabou, a Prefeitura disponibilizou vagas em albergues municipais.

Por fim, o juiz afirmou que não há necessidade de manter tendas e banheiros químicos no Largo do Paiçandu, uma vez que a Prefeitura ofereceu alternativa para abrigá-los. Os banheiros poderão ser retirados no dia 30 de junho.

A Defensoria Pública de SP informou que recorrerá da decisão.

Procurada, a Prefeitura informou que “oferece atendimento desde as primeiras horas do desabamento a todas as famílias acampadas no Largo do Paiçandu, mas não pode obrigá-las a aceitar”. Disse também que paga auxílio-moradia a 146 famílias que estava no edifício, no valor de R$ 1,2 mil no primeiro mês e R$ 400 a partir do segundo, até que elas sejam contempladas com moradia definitiva. “A maioria das famílias que está no Largo Paissandu já não é de oriundos do edifício. A Prefeitura tenta mediar a saída voluntária dessas pessoas, atraídas pelas doações feitas no local e pela expectativa de que sua presença no largo gere atendimento habitacional”, informou, em nota.