Justiça libera obra acusada de fraude no Itaim A Mesarthin Empreendimentos Imobiliários - consórcio formado pelas construtoras Zabo Engenharia e Odebrecht Realizações - conseguiu liminar na Justiça para evitar o embargo da construção do edifício comercial The One, no Itaim-Bibi, zona sul.