Justiça decreta prisão de suspeito ligado a sumiço de garota no interior de São Paulo

SOROCABA – A Justiça decretou no fim da tarde desta sexta-feira, 15, a prisão temporária de um homem suspeito de ter participação no desaparecimento da menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, que aconteceu há uma semana, em Araçariguama, interior de São Paulo. Também foi decretado o sigilo nas investigações. O suspeito é um servente de pedreiro e contou ter estado num carro, na companhia de Vitória e de um casal. Os três teriam levado Vitória até Mairinque, cidade vizinha, mas o homem entrou em contradições.

Conforme a Polícia Civil, a prisão do suspeito tornou-se necessária para aprofundar a investigação. O suspeito é usuário de drogas e, conforme sua versão, a menina teria sido levado por engano por supostos traficantes para recebimento de dívidas com entorpecentes. O casal foi ouvido e liberado. Inicialmente, a polícia pediria também a prisão do casal, mas optou por deter apenas o servente. Com a decretação do sigilo, a polícia não deu mais informações sobre a investigação. À noite, era aguardada a apresentação do suspeito, acompanhado de advogado.

A menina Vitória desapareceu depois de avisar a família que iria até a escola, no bairro onde mora, para andar de patins. Uma câmera de monitoramento gravou as últimas imagens da garota caminhando, de patins, em direção ao estabelecimento. A garotinha não voltou para casa e os pais procuraram a polícia. Buscas exaustivas foram realizadas em toda a região, sem sucesso. Além da polícia, a população da cidade, de 17 mil habitantes, está mobilizada em busca de Vitória.