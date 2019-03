Justiça determina apreensão de menor suspeito de ajudar a planejar massacre em Suzano

SÃO PAULO - A Justiça determinou a apreensão na manhã desta terça-feira, 19, do adolescente suspeito de ajudar a planejar o massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo.

O jovem foi levado ao Instituto Médico Legal e na sequência será encaminhado para o Fórum da cidade. Ele deve passar por uma audiência judicial ainda nesta manhã. A audiência será acompanha pelo Ministério Público.

Por praxe, os pedidos de internação provisória são de 45 dias, mas o período mesmo será determinado depois dessa audiência.

A polícia já havia pedido a apreensão do jovem, mas na sexta, 15, ele foi ouvido no Fórum de Suzano e liberado após o Ministério Público não acatar o pedido da polícia. No mesmo dia, a polícia fez uma operação de busca e apreensão na casa do adolescente.

Na segunda-feira, 19, aconteceu uma reunião entre MP e polícia para análise das provas coletadas. No encontro, os investigadores apresentaram documentos e aparelhos eletrônicos levados da casa do adolescente. Segundo a Polícia Civil, a participação do novo suspeito teria ocorrido na fase de preparação. O adolescente de 17 anos também é ex-aluno da escola e estudou com G.T.M.

O ataque deixou 10 mortos e 11 feridos nesta quarta, 13. Cinco das vítimas eram estudantes da Raul Brasil e outras duas eram funcionárias da instituição.