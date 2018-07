Jurados do Carnaval de São Paulo terão que fazer curso de formação

SÃO PAULO - A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 15, algumas mudanças para o Carnaval 2012. Entre elas está a realização de um concurso público para seleção dos integrantes que farão parte do corpo de Jurados do Carnaval, dos grupos Especial e Acesso.

A primeira etapa da seleção será composta de uma prova escrita com questões de conhecimentos gerais e específicos de sobre dança, música e visual. Na segunda fase, os aprovados farão o Curso de Formação de Jurados que capacitará os pré-selecionados na temática Carnaval. Ao final, aqueles que forem chamados julgarão o carnaval de São Paulo e passarão a integrar um cadastro de reserva para outras cidades que solicitarem jurados de carnaval à Liga.

As inscrições começam já nesta quinta e terminam no dia 15 de outubro, às 16h. Podem participar homens e mulheres, com idade de 25 a 65 anos, residentes no estado de São Paulo, com nível de formação técnico ou superior (completos), conforme o módulo escolhido. As informações estão disponíveis no site da Liga (www.ligasp.com.br). É preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 70,00 para se inscrever.

A seleção e o treinamento dos jurados será realizada em parceria com o Instituto do Carnaval, sediado na cidade do Rio de Janeiro