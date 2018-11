Julho é o mês mais chuvoso em SP dos últimos 13 anos

A nove dias do final do mês de julho, a cidade de São Paulo já ultrapassou em 89% o volume total de chuva esperado para o mês. A média climatológica para julho é de 44 milímetros e, somente hoje, até às 19 horas, choveu 32,8 milímetros. Nesta segunda, os bairros que mais registraram chuva foram os de Pinheiros, com acumulado de 48,1 milímetros, Bom Retiro (45,7 mm), Ipiranga (44,8 mm) e Casa Verde (42,5 mm). Até esta segunda-feira, a capital paulista registra cinco dias chuvosos, totalizando 83,3 milímetros. Na comparação com julho do ano passado, quando foi acumulado 66,8 milímetros, o avanço é de 24,7%. Com este resultado, julho de 2007 é o mês mais chuvoso dos últimos 13 anos, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura (CGE). Esse volume, entretanto, deve aumentar e bater novo recorde. Isso porque, segundo o CGE, a expectativa é de que a frente fria continue na cidade até quarta-feira e com chuvas. Após isso, o paulistano deve se preparar para temperaturas abaixo de 10ºC. "Teremos declínio forte da temperatura", conta o técnico em meteorologia do CGE, Adilson Nazário.