Juiz do trabalho é acusado de assédio sexual em fórum de SP; defesa diz que processo foi arquivado

O juiz do trabalho de São Paulo Marcos Scalercio está sendo acusado por três mulheres de assédio sexual em episódios que teriam ocorrido entre 2014 e 2020. Ele é juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região e professor de Direito Material e Processual do Trabalho no Damásio Educacional, cursinho preparatório para concursos públicos. A defesa nega as acusações. As denúncias foram divulgadas inicialmente pelo portal g1 e confirmadas pelo Estadão.

Leia Também Proposta para denúncias de assédio sexual inclui dois anos de estabilidade de trabalho a vítimas

Três vítimas – uma servidora do tribunal, uma estagiária à época e hoje advogada e uma aluna no cursinho – fizeram denúncias ao Me Too Brasil, organização que oferece assistência jurídica a vítimas de violência sexual de forma gratuita. As servidoras alegam que o juiz teria tentado beijá-las à força dentro do gabinete no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na Barra Funda, zona oeste. No caso da estudante, o assédio teria ocorrido da mesma forma num café na região central.

De acordo com a advogada Luanda Pires, diretora de Políticas Públicas do Me Too Brasil e que acompanha as vítimas há dois anos, elas não autorizaram a apresentação pública dos detalhes dos fatos, pois temem prejuízos à carreira.

Em parceria com o projeto Justiceiras e a Ouvidoria das Mulheres do Ministério Público, a entidade encaminhou as denúncias ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que, por sua vez, acionou os órgãos responsáveis: o CNJ, o Ministério Público Federal e o Tribunal Superior do Trabalho.

No final do ano passado, o TRT da 2ª Região decidiu arquivar o caso por falta de provas. "Assim como ocorre com qualquer reclamação disciplinar, o caso foi recebido e apurado pela Corregedoria Regional do TRT-2. Em seguida, foi levado ao Tribunal Pleno, sendo arquivado por insuficiência de provas. Durante a instrução, as partes envolvidas foram ouvidas e toda assistência a elas foi prestada", informou o órgão em nota.

Como parte do trâmite, o arquivamento está sendo analisado pelo CNJ para homologação. Não se trata de uma nova investigação. Em termos técnicos, a entidade realizou um pedido de providências, uma apuração preliminar, a fim de estabelecer se houve prática de infração disciplinar. "No momento, a Corregedoria Nacional de Justiça está apurando o caso para posterior apresentação de relatório ao Plenário do CNJ", informou o corregedoria.

Essa investigação pode determinar um processo administrativo disciplinar ou arquivamento. O relatório será apresentado ao plenário do CNJ. Se a sugestão for pela abertura do processo, começa uma nova etapa que poderá resultar em advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade e aposentadoria compulsória. O CNJ informa que o caso corre em segredo de justiça.

ONG afirma ter recebido mais 29 relatos de supostas vítimas

Desde a divulgação do caso, a ONG afirma que recebeu mais 29 novas denúncias de assédios que teriam sido cometidos pelo magistrado. Foram relatos enviados para o site e as redes sociais. Entre as denunciantes estão advogadas, estagiárias, juízes, bacharéis e servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, alunas do cursinho preparatório e também participantes de palestras proferidas pelo magistrado em faculdades. Além disso, a entidade garante de ter conhecimento informal de mais 10 outras vítimas, que não chegaram a se comunicar com o Me Too Brasil.

“O fato de que nem todas as mulheres assediadas terem denunciado formalmente o caso demonstra a dificuldade que as vítimas têm para buscar justiça, principalmente quando se trata de agressores que têm posições superiores, como juízes, promotores e políticos”, diz Luanda Pires.

Numa troca de mensagens a que o Estadão teve acesso, duas alunas fazem referência aos assédios no cursinho. “Há alguns, eu fiz uma exposed de um professor, juiz do trabalho, que assediava as alunas do curso Damasio e recebi diversos directs de seguidoras relatando que também sofreram assédio dele. Hoje, fui procurada por mais uma vítima e, ao vascular minhas postagens antigas, descobri que ficam salvas apenas as postagens de um ano pra cá e a postagem deve ter sido há uns dois anos. Vocês que me contatactaram à época, podiam me chamar novamente?

Na resposta, uma “É o Scalércio?. Tenho quase certeza que sim (…). Ela acabou caindo no papinho furado dele. Quando ela não quis mais, ele passou a tratá-mal em aula e ignorar suas perguntas. Ninguém denuncia porque tem medo, infelizmente. Pelo menos é o caso dela. No fim, você não tem provas e nada”.

O que diz a defesa do juiz

Nota enviada ao Estadão pelos advogados de defesa Evandro F. Capano, Fernando F. Capano e Luciana Pascale Küh destaca que as denúncias contra o magistrado foram arquivadas pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.

"As acusações que são feitas em face do Dr. Marcos Scalercio já foram objeto de crivo e juízo de valor pelo órgão correcional e colegiado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O Dr. Scalercio foi absolvido pelo tribunal e o caso foi arquivado. Foram ouvidas 15 testemunhas no processo. O arquivamento portanto demonstrou que o conjunto probatório, obtido no exercício do contraditório, é absolutamente insuficiente para dar lastro em qualquer dos fatos relatados.

Em outro trecho, os defensores afirmam que a passagem do caso pelo CNJ não se trata de nova investigação. "É de se esclarecer que a passagem do caso pelo CNJ – Consellho Nacional de Justiça é etapa natural de qualquer expediente em que se delibera pelo arquivamento no âmbito regional. Não se trata, portanto, de nova investigação, até mesmo porquanto inexistem fatos novos. Também é preciso esclarecer que o Dr. Scalercio não responde a qualquer resvalo na esfera criminal, sendo inverídica a informação que parte do pressuposto que o magistrado está denunciado criminalmente".

O que diz o curso preparatório

“A Instituição esclarece que atua na promoção de um ambiente acadêmico respeitoso e que não identificou manifestação de estudantes sobre este caso. Para questões desta natureza, a instituição disponibiliza um canal oficial, que se destina a apurar eventuais desvios de condutas".