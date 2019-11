Jovem que morreu em queda de marquise foi a aniversário de amigo e se preparava para vestibular

SÃO PAULO - Os amigos de Thiago Nery Qualiotto não irão se esquecer do sorriso dele. Era sorrindo que o jovem parecia levar a vida. Essa característica foi ressaltada ontem pelos amigos e colegas que estudavam com ele no Colégio Santa Cruz. Ele e João Tess Portugal, que estava comemorando a chegada dos 18 anos e morava no prédio em que a estrutura desabou, eram próximos. Os dois jovens se preparavam para fazer vestibular.

Em nota, a escola afirmou que alunos, familiares e educadores receberam a notícia do falecimento com profunda tristeza. As aulas foram suspensas nesta quinta-feira para alunos do ensino médio da escola. A mãe de Nery, Ana Luiza, é professora de química da instituição. O velório e o enterro dele ocorreram ontem em Laranjal Paulista, a 173 quilômetros da capital.

Tess, que foi levado ao Hospital Sírio Libanês, não perdeu a consciência depois de se ferir. “Ele está bem, mas não sei se ele já sabe o que aconteceu com o amigo”, disse na manhã desta quinta-feira Fernando Reinach, tio de Tess colunista do Estado. O jovem teve fraturas em quatro costelas e também no tornozelo esquerdo, que foi operado. Entre a próxima segunda e terça-feira, segundo boletim médico, ele passará por nova cirurgia.

Ele conta que Tess quer fazer a faculdade de Direito - no ano passado, ele fez o vestibular da Fuvest - e depois ser admitido no Instituto Rio Branco para ser diplomata.

O interesse pela carreira diplomática vem pela admiração de Tess por João Guimarães Rosa, que foi cônsul adjunto do Pais na Alemanha entre 1938 e 1942. A bisavó do jovem, Aracy, que ajudou judeus a fugirem do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, foi casada com o escritor mineiro. O clássico Grande Sertão: Veredas é dedicado a ela.