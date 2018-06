Jovem morre baleado em ponto de ônibus na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um jovem morreu na noite desta terça-feira, 20, após ser alvo de uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus no Morumbi, na zona sul de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 22 horas na Avenida Boaventura José Rodrigues Neto, próxima à Marginal dos Pinheiros. As circunstâncias ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

A investigação segue em andamento no 34º DP (Vila Sônia). Segundo policiais, Reinaldo Souza Arouche, de 20 anos, tinha acabado de sair do serviço. Ele estava no ponto de ônibus, quando foi abordado por dois indivíduos de moto. A vítima estava com fones de ouvido, sendo surpreendida pelos assaltantes. Em seguida, entrou em luta corporal e levou quatro tiros.

A polícia ainda está à procura dos criminosos que estavam em uma moto Yamaha Fazer ou modelo semelhante, conformem indicaram as gravações de imagens.

Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com o setor de investigação do DP pelo telefone (11) 3742-0176.

